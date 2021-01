Tötung schwer umzusetzen

In gewisser Weise stehen die sogenannten Kokain-Hippos stellvertretend für das Erbe Escobars, den viele Kolumbianer zwar am liebsten vergessen würden - was allerdings nicht so leicht ist. Auch den Forschern scheint bewusst zu sein, dass ihre Empfehlungen schwer umzusetzen sind: „Weil das Flusspferd eine sehr charismatische Art ist, ist der Ansatz, die Tiere zu töten, nicht frei von Kontroverse.“