Wir gehen mit diesem Lockdown also in eine Verlängerung. Die Zahlen machen weitere Verschärfungen notwendig. Aber bei allem Verständnis für die schwierige Situation der Bundesregierung: Solange wir nur auf liebe Wischi-Waschi-Maßnahmen setzen und die nicht einmal rigoros kontrollieren, wird sich an unserer Lage kaum etwas ändern. Es braucht mehr Härte.