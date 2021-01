AirPods Max lassen Konkurrenz „wie Spielzeug aussehen“

Denn mit all den komplizierten und präzisionsgefertigten Teilen erinnere der AirPods Max „mehr an eine mechanische Uhr als an einen Kopfhörer“, so ifixit.com. „Und nachdem wir einen Teil der Konkurrenz zerlegt haben, verstehen wir diesen Preis von 550 US-Dollar besser. Sony und Bose verlangen beide weniger, aber intern lässt die obsessive Handwerkskunst des AirPods Max diese anderen äußerst leistungsfähigen Geräte im Vergleich dazu wie Spielzeug aussehen.“