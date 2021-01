Ein Bürgermeister in Feldkirch, ein weiterer in Bad Goisern (OÖ), der 20-jährige Sohn einer Heimleiterin in Wien - all diese Leute wären eigentlich gemäß dem Impfplan der türkis-grünen Bundesregierung noch lange nicht dran gewesen, um die ohnedies knappen Corona-Impfdosen zu erhalten. Zumal in einigen Bundesländern medizinisches Personal weiter auf seine Impfdosis warten muss - von der Exekutive ganz zu schweigen.