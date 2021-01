Für Austrian Airlines sind das keine Gründe für eine Ticketerstattung. Flüge auf die Malediven werden derzeit durchgeführt. Für wen denn eigentlich? Man hat Familie R. angeboten, die Tickets in einen Gutschein, gültig bis Jahresende, umzutauschen. Im Fall einer Stornierung würden 50 Euro pro Person erstattet werden. „Für uns ist beides nicht akzeptabel. Wir halten uns an das Gesetz und werden dafür finanziell bestraft. Wer weiß, wann man wieder wird fliegen dürfen“, so Herr R. weiter.