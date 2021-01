Der Mensch stört überall

Eine wichtige Botschaft hat der Landesjägermeister von Kärnten an all die Freizeitsuchenden, die momentan in der Natur unterwegs sind: „Eine gefährdende Störung des Wildes geschieht in den meisten Fällen sicherlich unabsichtlich. Doch meiden Sie es momentan bitte, diese Gebiete für ihre Freizeitaktivitäten zu nützen. Bleiben sie auf den Pisten und Wegen und queren sie nicht in Einstandsgebiete und Ruhezonen!“ Denn der Mensch stört. Überall. Er entnimmt dem Wald Bäume, treibt Wildtiere durch Bauten und Lifte in die Höhe. Oder ins Tal, wo Straßen ihren Lebensraum durchschneiden. Oder er hetzt es als Wintersportler abseits der Pfade - in Zeiten, wo Flucht der Tod sein kann.