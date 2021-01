Tipp 1: Datensicherung im Homeoffice. So funktioniert’s

Wer diesen Luxus nicht hat, der muss sich im ungünstigsten Fall selbst um eine Datensicherung bemühen, die idealerweise getrennt von den privaten Daten erfolgen sollte. Wer in der Corona-Pandemie an den privaten Rechner ausweicht, kann eine portable Festplatte nutzen, um die für die Arbeit benötigten Daten (die kein anderer braucht) per Festplatte aus dem Unternehmen zu holen und sie zuhause von der Festplatte aus zu bearbeiten. Wichtig ist es in diesem Zusammenhang, die Datenschutzbeauftragten mit ins Boot zu holen, denn in den meisten Firmen ist es strengstens untersagt, Daten vom Unternehmensserver zu holen. Also sollte diesen Datentransfer auf eine neue und vor allem geprüfte Festplatte der Datenschutzbeauftragte übernehmen.

Tipp: Eine automatisierte, im besten Fall sogar doppelte Sicherung ist die beste Wahl, um die Daten sicher abzuspeichern. Existiert nur eine Sicherung des Datenmaterials, ist das Risiko eines Totalverlusts hoch bzw. ist dann in jedem Fall ein Spezialist gefragt, um eine Festplatte reparieren zu lassen. Häufig werden diese Spezialisten als Datenretter bezeichnet, die dann eingreifen, wenn keine oder keine umfangreiche Datensicherung vorliegt.