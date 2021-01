Am Dienstag, um 20.45 Uhr, erhielt die 85-Jährige einen Anruf. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich als Kriminalbeamter aus und überredete die Pensionistin, ihre Münzsammlung „zur Vorbeugung eines möglichen Einbruchs in ihre Wohnung“ der Polizei zu übergeben.