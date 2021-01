Bis zu 200 Mitarbeiter in Österreich vor Job-Verlust

Auch in Österreich soll es zum Stellenabbau kommen, ein betroffener Mitarbeiter sprach in der Vorwoche von bis zu 200 Jobs, die noch im Jänner gestrichen würden. Vom Unternehmen wurde diese Angabe auf Anfrage nicht in Abrede gestellt. Zuletzt hatte die Firma hierzulande noch rund 740 Mitarbeiter. 2010 waren es noch fast 1800 gewesen, geht aus dem Wirtschafts-Compass hervor. Der Umsatz blieb über die diesen Zeitraum nahezu stabil bei rund 400 Millionen Euro.