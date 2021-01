Söder will Druck auf den US-Pharmakonzern ausüben, um eine größere Produktion von Corona-Impfstoffen in Deutschland zu erwirken, damit sich die Versorgungssicherheit erhöhe. Er warf Pfizer indirekt vor, die USA zu bevorzugen. „Ich glaube nicht, dass eine Produktion in Amerika ausfallen würde“, erklärte Söder zu der überraschenden Ankündigung von Pfizer, die Produktion in seinem Werk in Belgien vorübergehend etwas herunterzufahren.