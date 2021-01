Sorgen, dass es nach vier Wochen ohne Rennen Probleme mit dem Aufbau der Spannung geben könnte, wischt „Mothl“ lächelnd vom Tisch: „Glaub mir, spätestens wenn du die Ortstafel passiert hast, ist bei uns Athleten die Spannung da.“ Mayer nützte die Zeit für Training in der Kärntner Heimat (auf der Gerlitzen), gestern holte er sich mit drei Super-G-Fahrten in Hinterreit den letzten Feinschliff für Kitzbühel. Der Doppel-Olympiasieger ist als Abfahrtstitelverteidiger (damals mit der „Glücksnummer“ 13) in die Gamsstadt gereist - und (wenn man den leider verletzten Aleksander Aamodt Kilde wegrechnet) auch als Nummer eins im Abfahrtsweltcup. „Der Sieg hier vor einem Jahr war einfach gewaltig. Damit kann ein Abfahrer eines seiner größten Karriereziele abhakerln. Von daher hab ich nicht den Megadruck. Aber gewinnen will ich trotzdem!“ Dass diesmal die Fanmassen und der Party-Marathon fehlen? „Das ist natürlich ein Wermutstropfen. Aber was bleibt, ist das Sportliche. Und eigentlich geht’s hier ja um den Sport. Insofern find ich’s einmal gar nicht so schlecht.“