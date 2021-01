„Schmeiße auch kein altes Brot weg“

„Ich bin der letzte gewesen, der das Haus betreten hat“, sagte Matt nun am Dienstagabend in der „ZiB 2“. Er sei „auf Abruf in einer Ecke gestanden“ und habe gewartet, ob Impfstoff übrig bleibt. Er sei als Eigentümer-Vertreter auf der Backup-Liste gestanden, er habe aber niemandem etwas weggenommen und hätte auf die Impfung verzichtet, wenn sich andere zur Impfung angeboten hätten. Es sei aber niemand da gewesen und man hätte so schnell niemanden auftreiben können, so der Ortschef. „Na die nehm ich gerne“, habe Matt sich da gesagt. „Ich schmeiße auch kein altes Brot weg, daraus wird Toast gemacht.“ An Rücktritt denke er nicht, sagte der 65-Jährige.