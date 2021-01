Um dem ganzen Theater die nächste Pointe zu verschaffen, steigt Schwaiger jetzt wahrscheinlich doch wieder beim SAK ein. Zwar profitieren die Blau-Gelben von seiner wirtschaftlichen Unterstützung, auf der menschlichen Ebene schadet es dem Verein jedoch. Denn durch das ständige Hin und Her macht es den Anschein als will Selbstdarsteller Schwaiger eigentlich nur eines: ständige Präsenz in den Medien.