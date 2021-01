In der 55. Super Bowl am 7. Februar in Tampa wird erstmals eine Frau als Schiedsrichterin auf dem Feld stehen. Die 47-jährige Sarah Thomas wird zur achtköpfigen Offiziellen-Crew beim Finale der National Football League (NFL) gehören, gab die Liga am Dienstag bekannt. Sie war 2015 bereits die erste Frau, die als Schiedsrichterin in der NFL zum Einsatz kam.