Sie haben sich unlängst mit Dänemark und Griechenland an die Europäische Arzneimittelbehörde gewandt und auf eine schnellere Zulassung für AstraZeneca gepocht. Groß ist diese Allianz nicht ...

Ich gehe davon aus, dass die Masse der Regierungschefs das ähnlich sieht und es auch beim EU-Gipfel am Donnerstag angesprochen wird. Die EMA hat seit 12. Jänner alle Unterlagen von AstraZeneca: Ich erwarte mir, dass sie Tag und Nacht an der Zulassung arbeitet. Großbritannien impft bereits mit AstraZeneca. Ich hoffe nicht, dass die Bürokratie im Weg steht, da der Impfstoff alle wissenschaftlichen Standards erfüllt.