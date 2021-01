Die Bewegungsmankos von Schülern nehmen in der Corona-Krise zu. Viele Kinder haben in den bisherigen Lockdowns selbst einfache Basisübungen wie Werfen oder Fangen verlernt Neben dem grünen Licht für Skifahren und Eislaufen ist Bewegung in der Corona-Krise zum Stiefkind der Politik geworden. Kinder und Jugendliche verbringen im Lockdown viele Stunden täglich vor den Bildschirmen, sportliche Betätigung geht in zahlreichen Haushalten gegen null.