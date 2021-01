Mithilfe der Kurzarbeit konnte eine höhere Arbeitslosigkeit in der Corona-Pandemie verhindert werden. Bei dieser Maßnahme handelt es sich laut Arbeitsminister Martin Kocher derzeit um „das Instrument, das das am besten kann“. Am Dienstagabend traf sich der vormalige IHS-Chef mit Spitzenvertretern der Sozialpartner, um über eine Verlängerung zu diskutieren.