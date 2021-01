Zwei Forderungen an Innsbrucks Gemeinderat

Konkret nennt er zwei Forderungen: Erstens soll „der Gemeinderat eine Sonder-Flächenwidmung als Fünf-Sterne-Hotel beschließen“. Zweitens müsse in einem Bebauungsplan festgelegt werden, dass die Straßenfassaden anschließend an die noch erhaltene Fassade in der Brixnerstraße entweder historisch rekonstruiert, nur renoviert oder modern erneuert werden. Dem Architekten schwebt zudem vor, dass „in einem Wettbewerb die Fassade sowie die übrige Bebauung und eventuelle Vergrößerung zum Hof und die Aufstockung nach genauen Vorgaben festgelegt wird“.