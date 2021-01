Nach den beiden Niederlagen in der Liga in Mönchengladbach und im DFB-Pokal bei Holstein Kiel sind die Bayern gegen Freiburg wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt und haben sich vorzeitig den inoffiziellen Hinrunden-Titel gesichert. „Vielleicht haben wir die zwei Niederlagen gebraucht, um die Sinne zu schärfen. Wir hoffen, dass wir gegen Augsburg die Dinge wiedersehen wie gegen Freiburg“, meinte Trainer Hansi Flick am Dienstag im Pressetalk vor dem Spiel.