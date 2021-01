Freilich falle das ganze Drumherum weg, aber wer die Skifahrer kenne, wisse, dass sie das ohnehin nicht so genießen können bei solch schwierigen Rennen, verwies Kriechmayr auf den Alltag eines Profisportlers. Da gehört die Party-Meile definitiv nicht dazu. Was abgehen wird, ist der mögliche Genuss einer abendlichen Siegerehrung vor Tausenden Zuschauern. „Etwas, das man aufsaugt“, weiß der Vorjahreszweite in der Abfahrt. Was definitiv ein Pluspunkt ist: der Weg vom Zielbereich ins Hotel wird so schnell wie noch nie absolviert werden können.