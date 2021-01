Der scheidende US-Außenminister Mike Pompeo gab die Sanktionen am Dienstag bekannt. Zugleich drohte er weitere Strafmaßnahmen an. Wann diese in Kraft treten sollen ist allerdings fraglich, endet doch die Amtszeit der Regierung von Präsident Donald Trump am Mittwoch um 12 Uhr Washingtoner Zeit. Das deutsche Wirtschaftsministerium hatte bereits am Montagabend mitgeteilt, dass die Sanktionen verhängt werden sollen. „Wir nehmen die Ankündigung mit Bedauern zur Kenntnis“, hieß es dazu.