„Ein Einzelfall“

„Dass wir arbeitsrechtlich etwas zahlen müssen, damit können wir leben“, kommentiert David Furtner von der Landespolizeidirektion OÖ den Vergleich. Wichtiger sei, dass jemand, der so etwas tut, keine Polizistin wird. Die Polizeischülerin hatte auf WhatsApp ein Video gepostet, das Ostereier mit Hitler-Bart zeigte. Beim Öffnen der Eierschachtel erschien eine Papierhand zum Hitler-Gruß. „Ein Einzelfall“, so Furtner. Die Polizeischüler werden auf Herz und Nieren geprüft und in Seminaren sensibilisiert.