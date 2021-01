Champions-League-Sieger FC Bayern München trifft im Halbfinale der Club-Weltmeisterschaft in Katar auf Al Duhail SC oder Al Ahly SC. Die Teams aus Katar und Ägypten spielen im Viertelfinale am 4. Februar den Bayern-Gegner für das Semifinale am 8. Februar aus. Das Turnier in Katar beginnt aufgrund der Absage von Auckland City FC am 4. Februar mit zwei Viertelfinali. Das Finale findet am 11. Februar (19 Uhr) statt.