Ivona Dadic hat in den vergangenen Jahren nicht nur in der Freiluftsaison (2020 Weltjahresbeste!), sondern auch in der Halle stets groß aufgetrumpft. Bei der EM in Belgrad (2017) und der WM in Birmingham (2018) gewann sie jeweils Silber, bei der letzten Hallen-EM in Glasgow wurde sie vor zwei Jahren zudem starke Vierte, mit 4702 Punkten nur 21 Zahler an Bronze und 29 Punkte an Silber vorbei. Verena Preiner wurde bei der EM 2019 tolle Sechste. Ihr größter Erfolg war natürlich die Bronze-Medaille im Siebenkampf bei der WM 2019 in Doha. Österreichs Top-Athletinnen bestreiten ihren Auftakt der Hallen-Saison am übernächsten Samstag in Wien (30. Jänner), danach werden beide dreimal in Linz antreten - bei einem kleineren Meeting sowie bei den beiden österreichischen Meisterschaften (Mehrkampf und Einzeldisziplinen). Dann sollten Ivi und Verena für den Kampf um eine Medaille in Torun bestens gewappnet sein!