Ein am Montag angekündigter Wechsel an der Klubspitze der Grünen im Nationalrat ist am Dienstag auch offiziell beschlossen worden. Klubobfrau Sigrid Maurer erhält mit Meri Disoski und Olga Voglauer zwei neue Stellvertreterinnen. Die beiden ersetzen damit Astrid Rössler und Ewa Ernst-Dziedzic, die sich von nun an verstärkt auf ihre Rolle als Bereichssprecherinnen konzentrieren sollen.