Es darf nicht wieder so chaotisch starten wie nach den Sommerferien! Das ist die unmissverständliche Botschaft der Tiroler Elternvertreter in einem offenen Brief an Bildungs-LR Beate Palfrader, an alle Landtagsparteien und die zuständigen Beamten. Am 15. Februar soll es (endlich) wieder in die Klassen gehen. Doch Kinder und Eltern fürchten mittlerweile, dass ihnen das Auf-Zu-Spiel bis zum Sommer erhalten bleibt. Um das zu verhindern, hat der Elternverband Tirol einen Forderungskatalog erstellt. Denn alle wissen aus leidvoller Erfahrung: Es hapert fast immer an denselben Stellen!