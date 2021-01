Selbsttests: Noch kein einziger Corona-Fall in Wiener Kindergärten

Am Montag waren indessen auch die Corona-Selbsttests für das Personal an den Wiener Kindergärten angelaufen. Am ersten Tag wurden bereits 1069 solche Gurgel-PCR-Tests durchgeführt. Für 617 davon lagen Dienstagmittag die Ergebnisse schon vor - und sie waren erfreulich: In keinem einzigen Fall konnte nämlich eine Virusinfektion festgestellt werden, informierte das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Die restlichen 452 Proben seien noch in Auswertung.