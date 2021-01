Was wohl nur die wenigsten wissen: Die Kreuzung an der Salzburger Straße zur Landwied- und Laskahofstraße ist die am stärksten frequentierte Kreuzung in Linz. Und auch sonst ist die Neue Heimat, abgesehen vom vorherrschenden Verkehr, nur selten im Fokus, obwohl der Stadtteil - geprägt durch seine unzähligen „Hitler“-Bauten - zu den einwohnerstärksten gehört. Doch dies könnte sich nun ändern. Denn nach Post City, Nestlé-Gründe, Hafenviertel, Schillerpark, Pichling und dem Schlachthof-Areal, hat sich die städtebauliche Kommission mit dem Planungsgebiet rund um die Salzburger Straße bis zur Trasse der Pyhrnbahn befasst und kam zu dem Ergebnis: Die Neue Heimat hat jede Menge Potenzial.