Kein Sonderstatus

Große Hoffnungen, damit der Spielbetrieb wieder starten kann, setzt Reitmeier in das sogenannte „Rein- oder Zugangstesten“ und in die FFP2-Masken in Kombination mit den bereits im Sommer erprobten Corona-Schutzmaßnahmen. Keinen Sonderstatus gegenüber anderen Branchen fordert er hingegen in der „Öffnungsdiskussion“ für die Kultur, aber: „Wenn es für Gastronomie und Hotellerie wieder losgeht, dann müssen wir unweigerlich auch mit am Start sein“, stellt er fest.