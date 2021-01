Der österreichische Star-Infektiologe Christoph Wenisch hat am Dienstag bereits die zweite Dosis der Corona-Impfung erhalten. Ende Dezember war nach der ersten Teilimpfung sein Bild mit in die Höhe gestreckter Siegesfaust um die Welt gegangen. Der Leiter der Infektionsabteilung an der Klinik Favoriten sagte danach: „Die Erleichterung ist nach wie vor spürbar und wird jetzt noch intensiver werden.“