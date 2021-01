Die bisherigen Studien hätten gezeigt, dass der Impfstoff hochwirksam verhindert, dass eine Person, die sich mit dem Virus ansteckt, ernsthaft an Covid-19 erkrankt, so Bourla. „Im Moment wollen wir dafür sorgen, dass der Impfstoff neben dem Schutz der Menschen auch die Übertragung des Virus verhindert“, wird der 59-Jährige in „The Journal“ zitiert.