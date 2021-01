Für die „Experten“ im Bildungsministerium aber kein Problem: „Die Zulassung des Gesundheitsministeriums ist zwar noch nicht erteilt, aber wir befinden uns ja in einer Krise. Wer hat schon Angst vor einem Wattestäbchen?“, teilt eine Sprecherin in Wien mit. Fakt ist, die Eltern müssen die Tests nicht selbst durchführen. Sollte es diesbezüglich Fragen geben, soll man sich an die zuständigen Schulärzte wenden.