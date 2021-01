Das Turnier sollte vom 21. Mai bis 6. Juni eigentlich in der lettischen Hauptstadt Riga und in Minsk stattfinden. Nach monatelangen Protesten entschied sich die IIHF am Montag zur Aberkennung der WM-Austragung von Weißrussland. Der dortige Machthaber Alexander Lukaschenko steht wegen schwerer Verbrechen gegen die Menschlichkeit international in der Kritik. Die EU erkennt ihn seit der als gefälscht eingestuften Präsidentenwahl vom 9. August nicht mehr als Präsidenten an. Zudem steht Belarus auch wegen mangelnder Corona-Schutzmaßnahmen in der Kritik.