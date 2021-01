Im Umfeld dieses Bereiches, am sogenannten Grünanger, will die Stadt Graz Sozialwohnungen errichten. Nachdem erst vor drei Jahren Baracken-Fundamente des Lagers freigelegt worden waren, hat die Stadt nun vorsorglich eine archäologische Sondierungsgrabung durchführen lassen, wie Bernhard Dohr, Sprecher von Wohnbaustadtrat und Bürgermeisterstellvertreter Eustacchio, gegenüber der APA schilderte. „Die Entscheidung, am Grünanger behutsam vorzugehen, hat sich als absolut richtig erwiesen. Wir werden jetzt die Erkenntnisse der Archäologen abwarten und gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt unser Projekt fortsetzen.“