114 heimische und internationale Betriebe mit rund 2300 Arbeitsplätzen haben sich bereits in dem von der Ecoplus betriebenen Wirtschaftspark Wolkersdorf angesiedelt. Bis Ende 2022 werden es mindestens noch 150 Jobs mehr. Denn bis dahin wird auf 16.500 Quadratmetern die neue Firmenzentrale von Bilfinger errichtet. Kostenpunkt: stolze 10 Millionen Euro. Für das Unternehmen, das derzeit noch in Wien ansässig ist, war die gute Infrastruktur am Standort entscheidend. „Wir können uns am Standort in Wolkersdorf weiterentwickeln“, so Geschäftsführer Christian Strondl.