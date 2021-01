Im Herbst erscheint das mittlerweile 39. Abenteuer der unbesiegbaren Gallier Asterix und Obelix. Diesmal zieht es die beiden weit in die Ferne, sie sollen einem guten Freund des Druiden Miraculix zu Hilfe kommen. Der neue Band, der noch von Mit-Erfinder Uderzo persönlich abgesegnet wurde, soll mit einer Auflage von rund fünf Millionen Exemplaren weltweit am 21. Oktober in den Handel kommen.