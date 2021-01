Ein 50-Jähriger aus Kamerun, ohne festen Wohnsitz, verursachte am 18. Jänner um 19:35 Uhr in Haid auf der Adalbert-Stifter-Straße einen Verkehrsunfall und beging Fahrerflucht, indem er beim Einparkmanöver mit seinem Pkw drei geparkte Fahrzeuge beschädigte. Laut Angaben eines Augenzeugen habe der 50-Jährige die Schäden an den Pkw begutachtet, habe sich danach aber von der Unfallstelle entfernt, ohne den Unfall zu melden. Der Augenzeuge habe daraufhin sofort die Polizei verständigt.