Gerade in der kalten Jahreszeit sollte man überdies darauf achten, sich beim Training nicht zu stark zu verausgaben. Der Körper darf durch den Sport in der eisigen Luft nicht überlastet und damit ein noch besseres Ziel für Krankheitserreger zu sein. Denn das wäre durch den so genannten „Open-Windows-Effekt“ kontraproduktiv. Dabei kommt es durch Überanstrengung innerhalb von 48 Stunden nach der Trainingseinheit zu einer höheren Anfälligkeit für Keime. Deshalb ist jetzt weniger oft mehr: Gemächlich aufwärmen und langsam steigern.