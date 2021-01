Oberkärntner Blaskapelle 7er-Blech

Die Meister am Flügelhorn sind Stephan Pirker (Malta) und Fabian Graf (Millstatt). Johannes Unterkofler (Fresach) spielt die Trompete. Hinter dem Schlagzeug sitzt Matthias Pedarnig (Weißbriach), Hermann Luschnig (Kolbnitz) bringt die Töne aus der Tuba, am Tenorhorn spielt Mario Glanzer (Mühldorf) und am Bariton Matthias Scherzer (Paternion).