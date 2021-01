In silberner Farbe hatte der zunächst Unbekannte kurz vor Weihnachten die Fassade des Bahnhofs und die Wände des Warteraums in Gars am Kamp beschmiert (die „Krone“ berichtete). Symbole, Spitznamen und weitere unleserliche Botschaften hatte er hinterlassen. Rund drei Wochen später dürfte der Täter ausgeforscht worden sein: Ein amtsbekannter 17-Jähriger aus dem Bezirk Krems steht laut Polizei unter dringendem Tatverdacht.