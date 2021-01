Umsatzausfälle von bis zu 95 Prozent

„Wir müssen einen negativen Domino-Effekt in der heimischen Wintersport-Wirtschaft unbedingt vermeiden. Wirtschaftlich zu retten wird diese Wintersaison für den touristischen Sportfachhandel aus heutiger Sicht nicht mehr sein“, so Nendwich. Derzeit gebe es Umsatzausfälle von bis zu 95 Prozent. „Das geht an die betriebswirtschaftliche Substanz, daher ist jetzt rasche Liquidität für die Händler am wichtigsten.“