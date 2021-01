Die Polizei freute sich über die ungewöhnliche Karte. Die Absenderin habe sich aufrichtig Mühe gegeben, das sei sehr lieb gewesen, sagte die örtliche Polizeisprecherin Nancy Saggar dem Sender CTV. Sie könne sich an keinen anderen Fall erinnern, in dem Mitarbeiter der Behörde eine solche Dankeskarte von einem Festgenommenen erhalten hätten. Auf der Vorderseite (Bild unten) ist zu lesen: „Wenn unser Flugzeug aus irgendeinem Grund in Schwierigkeiten geraten würde, würde ich euch mit euren Sauerstoffmasken helfen, bevor ich meine richtig einstelle.“