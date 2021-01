Kauf in Wien rechnet sich sechs Jahre früher als in Berlin

Betrachtet man die Hauptstädte der beiden Länder, so lohnt sich ein Immobilienkauf in Wien (30,5 Jahre) sechs Jahre früher als in Berlin (36,8 Jahre). Ein sehr gutes Kauf-Miet-Verhältnis weisen in Österreich die steirische Landeshauptstadt Graz mit 25 Jahren und Steyr in OÖ (26,7 Jahre) für Kaufwillige auf. In Deutschland können etwa Passau (27,2 Jahre), Würzburg (28,0 Jahre) und Heidelberg (28,6 Jahre) punkten.