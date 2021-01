Nachdem die ältere Dame beim Reversieren in das andere Fahrzeug fuhr, wollte sie erneut wegfahren und knallte ein zweites Mal vordrisch mit dem Wagen gegen die Bank. Dabei ging der Airbag auf und die Freiwillige Feuerwehr Finkenstein musste die Frau aus dem Auto holen. „Es entstand ein Blechschaden am Wagen, die Türen haben sich aber noch öffnen lassen“, erzähl Kommandant Arnold Dular. Nach Erstversorgung wurde sie mit der Rettung ins Spital gebracht. Beim Wagen handelte es sich um einen Hyundai mit Automatikgetriebe. „Durch den Knall in den Blumentopf dürfte sich die Frau so erschrocken haben, dass sie zu schnell zurückzustoßen versuchte und dabei in das geparkte Auto krachte. Durch den Schock fuhr sie erneut nach vorne und knallte gegen die Bank“, erklärt ein Polizist. Andere Personen kamen dabei nicht zu Schaden.