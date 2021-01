Nach üppigen Festtagsgerichten, g‘schmackigen Snacks in der Silvesternacht und so manch einverleibter Kaloriensünde am Sofa denken viele nun wieder an eine Diät. So mancher will aber - vor allem in Quarantäne-Zeiten - seinen Alltag einfach aktiver gestalten und die durchs Home-Office oft geschundenen Muskelgruppen und „Problemzonen“ - wie den unteren Rücken - wieder „in Schwung bringen“. Wer sich (noch) nicht an eine Laufrunde wagt, zieht vielleicht ein Home-Workout in Erwägung - etwa mit Hula-Hoop!