Judoka Sabrina Filzmoser hat sich einem Eingriff an ihrem im vergangenen Sommer schwer verletzten rechten Knie unterziehen müssen. Der 40-jährigen Oberösterreicher sei in Linz von Jürgen Barthofer mittels Arthroskopie der beschädigte Meniskus gerichtet worden, gab der Österreichische Judo-Verband (ÖJV) am Dienstag bekannt. Filzmoser hatte sich im August einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen, diesen aber nicht operativ behandeln lassen.