Bernardo Fernandes da Silva Junior kehrt vom englischen Premier-League-Verein Brighton and Hove Albion zu Red Bull Salzburg zurück. Der 25-jährige Brasilianer unterschreibt einen Leihvertrag bis zum Saisonende, gab Österreichs Serienmeister am Dienstag bekannt. Der in der Defensive flexibel einsetzbare Bernardo, der die Rückennummer 95 tragen wird, war schon 2016 in 26 Spielen für die Salzburger im Einsatz gewesen, ehe er zu RB Leipzig wechselte.