Es ist nicht das erste Mal, dass in den USA Partnerbörsen gezielt Nutzer ausschließen, die sich strafbar gemacht haben. Vor drei Jahren machte OKCupid Schlagzeilen, indem die Dating-Börse einen Neonazi lebenslang sperrte, der sich an den rassistischen Demonstrationen in Charlottesville beteiligt hatte. Liebesentzug in den großen Online-Dating-Diensten dürfte derzeit aber ohnedies die geringere Sorge der Randalierer sein: Der Vorfall am 6. Jänner, bei dem fünf Menschen starben, wird derzeit von den US-Behörden analysiert. Es gab bereits mehr als 70 Verhaftungen.