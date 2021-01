„Wir sehen einen positiven Trend in der Plattform- und Kommunikationsaktivität unserer Mitglieder, etwa seit Inkrafttreten des ersten Lockdowns im März. Auch die Neuregistrierungen nehmen zu“, so Lisa Fischbach, Psychologin und Forschungsleiterin bei Elitepartner.at. So dauerte das bisher längste Video-Date auf der Börse mehr als acht Stunden. Klar ist, dass Singles verstärkt die Datingseiten im Netz nutzen, da ein echtes Kennenlernen offline derzeit schwer möglich ist.