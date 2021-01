Mit einem 2:0-Erfolg bei Cagliari hat der AC Milan am Montagabend in Italiens Serie A die Tabellenführung samt Dreipunktevorsprung auf Stadtrivale Inter verteidigt. Mann des Abends war einmal mehr Zlatan Ibrahimovic. Bei seinem Startelf-Comeback erzielte der schwedische „Oldie“ beide Tore, traf aus einem Elfmeter (7.) und legte in der 52. Minute nach. Hier gibt es die Highlights!